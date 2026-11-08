W Izraelu Prokuratura Państwowa skierowała do Sądu Okręgowego Centralnego w Lod akt oskarżenia przeciwko dyrektorce prywatnego przedszkola w Arielu i dwóm opiekunkom. Są one oskarżone o ponad 400 przypadków przemocy wobec 17 niemowląt i małych dzieci w wieku od sześciu miesięcy do trzech lat, informuje Jerusalem Post.

Oskarżonymi są 37-letnia Natalia Kasilewska, dyrektorka przedszkola „Łuczyk”, oraz dwie pracownice placówki — 37-letnia Darina Halufa i 40-letnia Anna Pagelska. Prokuratura wnioskuje o pozostawienie wszystkich trzech kobiet w areszcie do zakończenia procesu.

Zarzuty przemocy

Według prokuratury akt oskarżenia opisuje długotrwałą przemoc wobec niemowląt i małych dzieci, które były całkowicie zależne od pracownic placówki. Kobietom zarzuca się znęcanie nad małoletnim lub osobą bezradną przez pracownika odpowiedzialnego za tę osobę, napaść na osobę bezradną skutkującą obrażeniami ciała oraz napaść w okolicznościach obciążających.

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Jak stwierdzono w akcie oskarżenia, oskarżone stosowały okrutne metody karania. W szczególności miały rzekomo blokować dzieciom drogi oddechowe rękami, papierem lub tkaniną, jednocześnie przytrzymując je za tył głowy. Według śledczych małe dzieci były również potrząsane, ich głowy i ciała pochylano do przodu, a następnie przez długi czas przyciskano je do materacy.

Przymusowe karmienie i przemoc psychiczna

Śledztwo twierdzi również, że niektóre dzieci ciasno owijano tkaniną lub kocami, unieruchamiając ich ręce wzdłuż ciała i ograniczając ruchy. Halufa i Pagelska są w szczególności oskarżone o przymusowe karmienie małych dzieci, które wcześniej krępowano. Według aktu oskarżenia dzieciom odchylano głowy, fizycznie otwierano szczęki i siłą wkładano do ust pokarm w formie purée.

Inną metodą karania, według prokuratury, było zamykanie dzieci bez nadzoru w ciemnym pokoju. Prokuratura uważa również, że domniemana przemoc odbywała się w obecności innych dzieci, które były jej świadkami. To stało się podstawą odrębnego zarzutu przemocy psychicznej wobec dzieci. Śledztwo prowadził specjalny zespół dochodzeniowy Wydziału Wywiadu i Dochodzeń Okręgu Samarii wspólnie z policją w Arielu.

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