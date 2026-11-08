В Израиле Государственная прокуратура направила в Центральный окружной суд в Лоде обвинительное заключение против директора частного детского сада в Ариэле и двух воспитательниц. Их обвиняют в более чем 400 эпизодах насилия в отношении 17 младенцев и малышей в возрасте от шести месяцев до трех лет, сообщает Jerusalem Post.

Обвиняемыми являются 37-летняя директор детсада «Лучик» Наталия Касилевская, а также две сотрудницы учреждения — 37-летняя Дарина Халуфа и 40-летняя Анна Пагельская. Прокуратура просит оставить всех троих под стражей до завершения судебного разбирательства.

Обвинения в насилии

По данным прокуратуры, обвинительное заключение описывает длительное насилие над младенцами и малышами, которые находились в полной зависимости от сотрудниц учреждения. Женщинам вменяют жестокое обращение с несовершеннолетним или беспомощным лицом со стороны ответственного за него сотрудника, нападение на беспомощное лицо, повлекшее телесные повреждения, а также нападение при отягчающих обстоятельствах.

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Как утверждается в обвинительном заключении, обвиняемые применяли жестокие методы наказания. В частности, они якобы могли перекрывать детям дыхательные пути руками, бумагой или тканью, одновременно удерживая их за затылок. По версии следствия, малышей также трясли, наклоняли их головы и тела вперед и надолго прижимали к матрасам.

Принудительное кормление и психологическое насилие

Следствие также заявляет, что некоторых детей туго заворачивали в ткань или одеяла, фиксируя руки вдоль тела и ограничивая движения. Халуфу и Пагельскую, в частности, обвиняют в принудительном кормлении малышей, которых перед этим сдерживали. Согласно обвинительному заключению, детям запрокидывали голову, физически открывали челюсти и насильно вводили в рот пюреобразную пищу.

Еще одним способом наказания, по данным прокуратуры, было запирание детей в темной комнате без присмотра. Прокуратура также считает, что предполагаемое насилие происходило в присутствии других воспитанников, которые становились его свидетелями. Это стало основанием для отдельного обвинения в психологическом насилии над детьми. Расследование проводила специальная следственная группа подразделения разведки и расследований округа Самария совместно с полицией Ариэля.

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