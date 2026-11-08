以色列国家检察院已向洛德中央地区法院提交起诉书，起诉阿里埃勒一所私立幼儿园的园长和两名保育员。她们被控对17名年龄从6个月至3岁的婴幼儿实施逾400起虐待事件，《耶路撒冷邮报》报道。

被告分别是37岁的“卢奇克”幼儿园园长娜塔莉亚·卡西列夫斯卡娅，以及该机构两名员工——37岁的达丽娜·哈卢法和40岁的安娜·帕格列斯卡娅。检方要求在审判结束前继续羁押三人。

虐待指控

据检方称，起诉书描述了对完全依赖该机构员工的婴儿和幼儿实施的长期虐待。这些女性被控身为负责照护人员虐待未成年人或无助者、袭击无助者并造成身体伤害，以及在加重情节下实施袭击。

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起诉书称，被告采用了残酷的惩罚手段。尤其是，她们据称可能用手、纸张或布料堵塞儿童的呼吸道，同时抓住他们的后脑勺。调查人员还认为，这些幼儿曾被摇晃，头部和身体被向前倾压，并被长时间压在床垫上。

强迫喂食和心理虐待

调查还称，一些儿童被紧紧裹在布料或毯子中，手臂被固定在身体两侧，活动受到限制。哈卢法和帕格列斯卡娅尤其被控强迫喂食此前被约束的幼儿。根据起诉书，儿童的头部被后仰，颌部被强行掰开，泥状食物被强行塞入口中。

检方称，另一种惩罚方式是将儿童单独锁在没有监管的黑暗房间里。检方还认为，涉嫌虐待据称发生在其他幼儿面前，他们成为了目击者。这成为单独提出虐待儿童心理罪名的依据。调查由撒马利亚区情报与调查部门的特别调查组与阿里埃勒警方联合开展。

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