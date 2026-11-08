В Ізраїлі Державна прокуратура подала до Центрального окружного суду в Лоді обвинувальний акт проти директорки приватного дитсадка в Аріелі та двох виховательок. Їх обвинувачують у понад 400 епізодах насильства щодо 17 немовлят і малюків віком від шести місяців до трьох років, повідомляє Jerusalem Post.

Обвинуваченими є 37-річна директорка дитсадка «Лучик» Наталія Касілевська, а також дві працівниці закладу — 37-річна Даріна Халуфа та 40-річна Анна Пагельська. Прокуратура просить залишити всіх трьох під вартою до завершення судового розгляду.

Обвинувачення у насильстві

За даними прокуратури, обвинувальний акт описує тривале насильство щодо немовлят і малюків, які перебували в повній залежності від працівниць закладу. Жінкам інкримінують жорстоке поводження з неповнолітньою або безпорадною особою з боку відповідального за неї працівника, напад на безпорадну особу, що спричинив тілесні ушкодження, а також напад за обтяжувальних обставин.

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Як стверджується в обвинувальному акті, обвинувачені застосовували жорстокі методи покарання. Зокрема, вони нібито могли перекривати дітям дихальні шляхи руками, папером або тканиною, водночас утримуючи їх за потилицю. Також, за версією слідства, малюків трясли, нахиляли їхні голови й тіла вперед та надовго притискали до матраців.

Примусове годування і психологічне насильство

Слідство також заявляє, що деяких дітей туго загортали в тканину чи ковдри, фіксуючи руки вздовж тіла й обмежуючи рухи. Халуфу й Пагельську, зокрема, обвинувачують у примусовому годуванні малюків, яких перед цим стримували. За даними обвинувального акта, дітям закидали голову, фізично відкривали щелепи та примусово вводили в рот пюреподібну їжу.

Ще одним способом покарання, за даними прокуратури, було зачинення дітей у темній кімнаті без нагляду. Прокуратура також вважає, що насильство нібито відбувалося у присутності інших вихованців, які ставали його свідками. Саме це стало підставою для окремого обвинувачення у психологічному насильстві над дітьми. Розслідування проводила спеціальна слідча група підрозділу розвідки та розслідувань округу Самарія спільно з поліцією Аріеля.

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