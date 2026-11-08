W Palestynie, na Zachodnim Brzegu Jordanu, Autonomia Palestyńska zatrzymała kilku pośredników w transakcjach dotyczących nieruchomości i gruntów, podejrzewanych o ułatwienie przekazania domów izraelskim osadnikom w rejonie Al-Dujuk at-Tahta na zachód od Jerycha. Jak informuje Asharq Al-Awsat, zatrzymani zostali aresztowani na 15 dni na czas śledztwa.

Rzecznik palestyńskich sił bezpieczeństwa, generał major Anwar Radżab, oświadczył, że zatrzymania są związane z domami, do których weszli osadnicy. Źródła gazety w służbach bezpieczeństwa twierdzą, że pośrednicy mogli ułatwić przekazanie nieruchomości w ramach planu przejęcia kontroli nad całą dzielnicą.

Osiem domów i twierdzenia o zakupie

Spór rozpoczął się po tym, jak w środę 20 żydowskich rodzin weszło do ośmiu domów. Oświadczyły one, że legalnie nabyły nieruchomości za pośrednictwem ruchu osadniczego Nachala, przy udziale Rady Regionalnej Binjamin. Izraelska gazeta Yedioth Ahronoth informowała, że operację zakupu przygotowywano potajemnie z udziałem ograniczonego grona osób.

Domy znajdują się w strefie C okupowanego Zachodniego Brzegu Jordanu, w pobliżu stanowiska archeologicznego znanego jako Pałace Hasmonejskie. Teren ten leży blisko strefy A, gdzie funkcje administracyjne pełni Autonomia Palestyńska. Po pojawieniu się osadników władze palestyńskie utworzyły komitet kryzysowy i rozpoczęły zatrzymania.

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Śledztwo i spory o działki

Palestyńskie siły bezpieczeństwa oświadczyły, że śledztwo jest prowadzone pod nadzorem właściwych organów i prokuratury. Obiecały podjąć kroki prawne wobec wszystkich zaangażowanych, jeśli ich udział zostanie ustalony, oraz wezwały mieszkańców i media, by nie rozpowszechniali niezweryfikowanych dokumentów i wpisów w mediach społecznościowych.

Palestyński Urząd ds. Ziemi odrzucił twierdzenia o istnieniu wcześniejszych umów kupna-sprzedaży, oficjalnych dokumentów lub pełnomocnictw dotyczących tych obiektów. Urząd oświadczył, że nie wydał zezwolenia na przydzielenie, dzierżawę ani inne transakcje dotyczące działki nr 14. Według rejestrów gruntowych sporządzonych przed 1967 rokiem jedna z dwóch działek, na których stoją budynki, należy do państwa, a druga — do jej historycznych właścicieli.

Osobno izraelskie źródła znające sytuację przekazały Haaretz, że dowódca Centralnego Dowództwa Sił Obronnych Izraela, generał major Awi Bluth, rzekomo wiedział z wyprzedzeniem o planach osadników. Izraelskie wojsko nazwało te oskarżenia obraźliwymi i bezpodstawnymi.

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