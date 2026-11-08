在巴勒斯坦约旦河西岸，巴勒斯坦民族权力机构拘留了数名参与房地产和土地交易的中间人，他们涉嫌协助将杰里科以西阿尔杜尤克塔赫塔地区的住宅转让给以色列定居者。据Asharq Al-Awsat报道，这些被拘留者在调查期间被羁押15天。

巴勒斯坦安全部队发言人安瓦尔·拉贾卜少将表示，这些拘留与定居者进入的住宅有关。该报的安全部门消息人士称，中间人可能协助转让房地产，作为控制整个街区计划的一部分。

八栋住宅与购房主张

争议始于周三20个犹太家庭进入八栋住宅之后。他们表示，通过定居者运动“纳哈拉”并在本雅明地区委员会参与下，已合法购得这些房产。以色列报纸《Yedioth Ahronoth》报道称，这项购买行动是在少数人参与下秘密筹备的。

这些住宅位于被占领的约旦河西岸C区，靠近一处名为哈斯蒙尼宫殿的考古遗址。该地区靠近A区，巴勒斯坦民族权力机构在那里履行行政职能。定居者出现后，巴勒斯坦当局成立了危机委员会并开始实施拘留。

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调查与地块争议

巴勒斯坦安全部队表示，调查正在主管机构和检察机关的监督下进行。他们承诺，如果确认相关人员参与其中，将对所有涉案者采取法律措施，并呼吁居民和媒体不要传播未经核实的文件及社交媒体信息。

巴勒斯坦土地管理局否认有关这些房产存在先前买卖协议、官方文件或授权书的说法。该机构表示，未批准对14号地块进行划拨、租赁或其他交易。根据1967年前建立的土地记录，建筑所在的两块地中，一块属于国家，另一块属于其历史所有者。

此外，熟悉情况的以色列消息人士向《Haaretz》透露，以色列国防军中央司令部司令阿维·布卢特少将据称事先知晓定居者的计划。以色列军方称这些指控具有侮辱性且毫无根据。

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