Międzynarodowy Fundusz Walutowy z siedzibą w Waszyngtonie oświadczył, że państwa powinny dostosować swoje systemy podatkowe do rozprzestrzeniania się sztucznej inteligencji, która może obniżyć dochody z pracy i zawęzić bazę podatkową. Jednocześnie fundusz nie zaproponował wprowadzenia odrębnego podatku od AI, informuje The Rio Times.

Ryzyka dla wpływów podatkowych

Dyrektor zarządzająca MFW Kristalina Georgiewa we wpisie na blogu z 15 października 2026 roku zaznaczyła, że sztuczna inteligencja może przyspieszyć wzrost gospodarczy, ale jednocześnie zmniejszyć dochody z pracy, pogłębić nierówności i osłabić bazę podatkową. Wezwała rządy do dostosowania systemów podatkowych tak, aby nie tworzyły nadmiernych zachęt do automatyzacji, ale też jej nie utrudniały.

Według szacunków funduszu AI może dodawać około 0,5 punktu procentowego do globalnego wzrostu rocznie w ciągu następnej dekady. Technologia może potencjalnie wpłynąć na około 40% miejsc pracy na świecie oraz około 60% miejsc pracy w gospodarkach rozwiniętych.

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MFW nie popiera podatków od robotów

W nocie ekonomistów MFW z 2026 roku „Globalne gospodarcze i finansowe skutki sztucznej inteligencji” zalecono unikanie powszechnych „podatków od robotów” — opłat nakładanych na firmy, które zastępują pracowników maszynami. Zamiast tego autorzy radzą wzmocnić opodatkowanie dochodów osób fizycznych z kapitału, w tym zysków, odsetek i dywidend.

Jednocześnie fundusz ostrzegł, że przeniesienie obciążenia podatkowego z pracy na kapitał poprzez podwyższenie podatków korporacyjnych może jedynie częściowo zrekompensować straty we wpływach z opodatkowania dochodów. Problem może być najbardziej dotkliwy dla krajów, które głównie korzystają z usług AI, a nie je wytwarzają.

Sytuacja w Ameryce Łacińskiej

Według wpisu MFW na blogu z marca 2025 roku mniej niż połowa miejsc pracy w Ameryce Łacińskiej może zostać znacząco dotknięta przez AI. Fundusz wiąże to z wysokim udziałem nieformalnego zatrudnienia, które przekracza połowę wszystkich miejsc pracy w regionie. W Boliwii, Peru i Hondurasie nieformalne zatrudnienie stanowi, według przytoczonych szacunków, ponad dwie trzecie łącznej liczby miejsc pracy.

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