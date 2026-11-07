Premier Polski Donald Tusk jedzie do Krakowa po strzelaninie w rejonie Rynku Głównego. Według RMF24 zginęło sześć osób, a kolejnych 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Narada służb w Krakowie

Wraz z Tuskiem do stolicy województwa małopolskiego jedzie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Mają wziąć udział w naradzie służb zaplanowanej na godzinę 21:45.

Szef polskiego rządu wyraził współczucie rodzinom i bliskim ofiar, podziękował policjantom, którzy działali z narażeniem życia, oraz zaapelował do polityków, by nie wykorzystywali tragedii w walce politycznej. Oświadczył również, że wszystkie okoliczności przestępstwa zostaną wyjaśnione.

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Zatrzymanie podejrzanego

Do strzelaniny doszło około godziny 15:00. Według informacji portalu samochód z dużą prędkością wjechał na krakowski Rynek Główny. Według relacji świadków w aucie znajdował się zamaskowany mężczyzna, który zaczął strzelać do ludzi.

Przechodnie uciekali i kryli się w pobliskich kawiarniach, restauracjach i bramach. Mężczyzna został zatrzymany; według RMF24 jest to 25-letni Polak, którego przewieziono do szpitala. W jego samochodzie policja znalazła wiele sztuk broni i amunicję.

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