Премьер-министр Польши Дональд Туск едет в Краков после стрельбы в районе Главной рыночной площади города. По данным RMF24, погибли шесть человек, еще 15 получили ранения, среди них — двое полицейских.

Совещание служб в Кракове

Вместе с Туском в столицу Малопольского воеводства едет министр внутренних дел и администрации Марцин Кервиньский. Они должны принять участие в совещании служб, запланированном на 21:45.

Глава польского правительства выразил соболезнования семьям и близким жертв, поблагодарил полицейских, действовавших с риском для жизни, и призвал политиков не использовать трагедию в политической борьбе. Он также заявил, что все обстоятельства преступления будут выяснены.

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Задержание подозреваемого

Стрельба произошла около 15:00. По сообщению издания, автомобиль на большой скорости въехал на Главную рыночную площадь Кракова. По свидетельствам очевидцев, в машине находился замаскированный мужчина, который начал стрелять по людям.

Прохожие убегали и прятались в расположенных рядом кафе, ресторанах и воротах. Мужчину задержали; по данным RMF24, это 25-летний поляк, которого доставили в больницу. В его автомобиле полиция обнаружила много единиц оружия и боеприпасы.

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