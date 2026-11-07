W Krakowie w Polsce mężczyzną, który otworzył ogień w centrum miasta, był 25-letni obywatel Polski. W wyniku strzelaniny zginęło co najmniej sześć osób, a kolejnych 15 zostało rannych, informuje RMF24.

Strzelanina na Rynku Głównym

Do zdarzeń doszło w sobotę krótko po godz. 15:00. Według portalu mężczyzna przyjechał na Rynek Główny czarnym Subaru i zaczął strzelać do przypadkowych osób.

Jak poinformował reporter RMF FM Kacper Wróblewski, mężczyzna był ubrany w mundur i strzelał z karabinu AR-15. Policjanci postrzelili go na skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla. Mężczyznę przewieziono do jednego z krakowskich szpitali, gdzie jest reanimowany.

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Ranni policjanci

Wśród poszkodowanych jest dwóch policjantów, stan jednego z nich jest bardzo ciężki. Minister spraw wewnętrznych i administracji Polski Marcin Kierwiński oświadczył, że jeden funkcjonariusz ma ranę postrzałową, a drugi odniósł trzy rany postrzałowe. Jak zaznaczył, operacja trwa.

Po ataku pojawiły się niezweryfikowane informacje o dwóch napastnikach. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zdementowała te doniesienia.

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