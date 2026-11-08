W Holandii organizacja praw człowieka Safeguard Defenders oświadczyła, że sieć tak zwanych chińskich zagranicznych posterunków policji nie zaprzestała działalności, lecz się rozszerza. W raporcie przedstawionym na dorocznym szczycie Międzyparlamentarnego Sojuszu ds. Chin mowa jest o co najmniej 1247 oficjalnie wyznaczonych zagranicznych punktach kontaktowych w co najmniej 91 krajach.

Jak informuje Taipei Times, raport „Formuła represji: globalna sieć Chin do kontrolowania społeczności” dotyczy działalności 74 chińskich organów władzy i struktur Komunistycznej Partii Chin. Według dokumentu działają one za pośrednictwem wyznaczonych punktów kontaktowych na polecenie Wydziału Pracy Zjednoczonego Frontu KPCh.

Sieć do kontrolowania diaspory

Safeguard Defenders twierdzi, że struktury te są wykorzystywane do monitorowania chińskich społeczności diaspory. Organizacja zaznaczyła, że podana liczba może nie odzwierciedlać pełnej skali działalności, a także nazwała fałszywymi twierdzenia Pekinu o zamknięciu zagranicznych posterunków policji.

Według autorów raportu od końca 2024 roku w Chinach przyjęto pięć nowych polityk krajowych, które przewidują rozszerzenie takiej działalności za granicą. W raporcie wiąże się to z rozpowszechnianiem systemu „zarządzania siatkowego”, który, w ocenie organizacji, jest wykorzystywany do masowej inwigilacji, kontroli i represji.

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Autorka raportu Laura Harth oświadczyła, że strukturę tę należy opisywać nie jako odrębne posterunki policji, lecz jako „system sieciowy”. Według niej nadal działa on pod pozorem legalnych usług społecznych i tworzy dla społeczności diaspory warunki inwigilacji oraz przymusu.

Propozycje dla państw demokratycznych

Współzałożyciel i dyrektor wykonawczy Międzyparlamentarnego Sojuszu ds. Chin Luke de Pulford zaproponował, aby kraje demokratyczne wprowadziły systemy rejestracji zagranicznych agentów i ustanowiły odpowiedzialność karną za naruszenia. Jego zdaniem organizacje powiązane z Wydziałem Pracy Zjednoczonego Frontu KPCh powinny podlegać rejestracji niezależnie od zmiany ich publicznej nazwy.

Wezwał on także rządy do publikowania corocznych raportów na temat chińskiej ingerencji, tworzenia kanałów zgłoszeń dla dotkniętych nią społeczności diaspory oraz rozszerzania kontaktów z tajwańskimi wybranymi przedstawicielami, prodemokratycznymi aktywistami i obrońcami praw człowieka.

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