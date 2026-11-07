В Кракове, Польша, мужчиной, открывшим огонь в центре города, был 25-летний гражданин Польши. В результате стрельбы погибли не менее шести человек, еще 15 получили ранения, сообщает RMF24.

Стрельба на Главной площади

События произошли в субботу вскоре после 15:00. По данным издания, мужчина приехал на Главную площадь на черном Subaru и начал стрелять в случайных людей.

Как сообщил репортер RMF FM Кацпер Врублевский, мужчина был одет в форму и стрелял из винтовки AR-15. Полицейские ранили его на перекрестке улиц Страдомской и Дитля. Мужчину доставили в одну из краковских больниц, где его реанимируют.

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Раненые полицейские

Среди пострадавших — двое полицейских, состояние одного из них очень тяжелое. Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский заявил, что один правоохранитель получил пулевое ранение, а другой — три пулевых ранения. По его словам, операция продолжается.

После нападения появились непроверенные сообщения о двух нападавших. Воеводская комендатура полиции в Кракове опровергла эти данные.

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