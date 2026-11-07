Стратегический директор Meta Дэвид Венер покидает компанию, чтобы стать финансовым директором стартапа Fireworks, развивающего инфраструктуру для искусственного интеллекта. О кадровом изменении сообщает CNBC. Венер сообщил о своем назначении в социальной сети X в пятницу.

Новая должность в Fireworks

В Fireworks Венер будет отвечать за масштабирование финансовых и операционных процессов компании, заявил CNBC генеральный директор стартапа Линь Цяо. Сам Венер отметил, что считает миссию компании актуальной, а также положительно оценил ее техническую команду и ориентацию на потребности клиентов.

Fireworks работает как платформа для инференса искусственного интеллекта и обучения моделей. Она позволяет разработчикам адаптировать и запускать открытые модели для нужд бизнеса. Стартап был основан в 2022 году бывшими сотрудниками Meta и Google.

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Оценка стартапа и опыт Венера

Во время раунда финансирования серии D в июле Fireworks оценили в 17,5 млрд долларов. Раунд возглавили Atreides Management, Index Ventures и TCV, а среди инвесторов компании — Nvidia и Sequoia Capital. По данным Business Insider, стартап находится на ранней стадии переговоров о новом привлечении средств при возможной оценке от 30 млрд до 40 млрд долларов.

Венер присоединился к Meta, которая тогда называлась Facebook, в 2012 году. В 2014–2022 годах он занимал должность финансового директора компании. Операционный директор Meta Хавьер Оливан заявил, что Венер помогал компании принимать сложные решения в период значительного роста.

В октябре Fireworks сообщила об инциденте с несанкционированным использованием внутренних учетных данных. Согласно заявлению компании, третье лицо получило доступ к переменным среды, которые использовались в оценочных задачах для ограниченного числа клиентских учетных записей. Fireworks заявила, что не обнаружила доказательств несанкционированного доступа к моделям, наборам данных, обучающим данным, персональной информации или трафику инференса клиентов в пределах своего периметра безопасности или систем контроля.

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