Dyrektor ds. strategii Meta David Wehner odchodzi z firmy, aby zostać dyrektorem finansowym startupu Fireworks, który rozwija infrastrukturę dla sztucznej inteligencji. O zmianie kadrowej informuje CNBC. Wehner poinformował o swoim powołaniu w serwisie społecznościowym X w piątek.

Nowe stanowisko w Fireworks

W Fireworks Wehner będzie odpowiadał za skalowanie procesów finansowych i operacyjnych firmy, powiedział CNBC prezes startupu Lin Qiao. Sam Wehner zaznaczył, że uważa misję firmy za aktualną, a także pozytywnie ocenił jej zespół techniczny i orientację na potrzeby klientów.

Fireworks działa jako platforma do inferencji sztucznej inteligencji i trenowania modeli. Umożliwia deweloperom dostosowywanie i uruchamianie otwartych modeli na potrzeby biznesu. Startup został założony w 2022 roku przez byłych pracowników Meta i Google.

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Wycena startupu i doświadczenie Wehnera

Podczas rundy finansowania serii D w lipcu Fireworks wyceniono na 17,5 mld dolarów. Rundzie przewodziły Atreides Management, Index Ventures i TCV, a wśród inwestorów firmy są Nvidia i Sequoia Capital. Według Business Insider startup znajduje się na wczesnym etapie rozmów o nowym pozyskaniu środków przy możliwej wycenie od 30 mld do 40 mld dolarów.

Wehner dołączył do Meta, która wówczas nosiła nazwę Facebook, w 2012 roku. W latach 2014–2022 pełnił funkcję dyrektora finansowego firmy. Dyrektor operacyjny Meta Javier Olivan oświadczył, że Wehner pomagał firmie podejmować trudne decyzje w okresie znacznego wzrostu.

W październiku Fireworks poinformowała o incydencie związanym z nieuprawnionym wykorzystaniem wewnętrznych danych uwierzytelniających. Według oświadczenia firmy osoba trzecia uzyskała dostęp do zmiennych środowiskowych wykorzystywanych w zadaniach ewaluacyjnych dla ograniczonej liczby kont klientów. Fireworks oświadczyła, że nie wykryła dowodów nieuprawnionego dostępu do modeli, zbiorów danych, danych treningowych, informacji osobowych ani ruchu inferencyjnego klientów w obrębie swojego perymetru bezpieczeństwa lub systemów kontroli.

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