Stuttgart pokonał Werder dzięki golowi Mittelstädta — Der Spiegel

Stuttgart pokonał u siebie Werder Brema 1:0 w meczu Bundesligi. Jedynego gola w siódmej minucie zdobył obrońca Maximilian Mittelstädt, informuje Der Spiegel.

Szybki gol gospodarzy

Grischa Prömel otrzymał piłkę na prawym skrzydle i podał ją w środek pola karnego. Mittelstädt uderzył z pierwszej piłki i trafił w górny lewy róg bramki. Był to drugi gol bocznego obrońcy w obecnym sezonie.

Po zdobyciu bramki Stuttgart miał więcej okazji, aby powiększyć przewagę. Bilal El Khannouss po dośrodkowaniu Mittelstädta uderzył głową, ale bramkarz Werderu Karl Hein poradził sobie z tym strzałem. Wkrótce potem golkiper obronił również strzał z dystansu marokańskiego piłkarza, a Jeff Chabot uderzył głową obok bramki.

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Okazje Bremy po przerwie

Najlepsza okazja gości po przerwie pojawiła się w 51. minucie. Napastnik Nicklas Füllkrug podał do Yuriego Regera, jednak ten nie zdołał pokonać bramkarza Stuttgartu Dennisa Seimena. W 57. minucie Hein skierował na słupek strzał Mittelstädta zza pola karnego.

Pod koniec meczu Seimen zatrzymał strzał Ludovita Reisa, a Füllkrug w 85. minucie uderzył głową obok bramki. Dzięki czwartemu zwycięstwu w sezonie Stuttgart awansował na ósme miejsce w tabeli, podczas gdy Werder pozostał piąty.

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