Na oddziale onkologicznym w Damaszku w Syrii przeżywalność dzieci z rakiem wynosi 76%, mimo lat wojny i znacznych niedoborów zasobów. Oddziałem kieruje onkolog dziecięcy Khaled Ghanem, informuje Health Policy Watch.

Według Ghanema wynik leczenia zależy nie tylko od samej choroby, lecz także od tego, czy dzieci mają dostęp do niezbędnej opieki medycznej. W krajach o wysokich dochodach prawdopodobieństwo przeżycia dziecka z diagnozą onkologiczną przekracza 80%.

Partnerstwo i finansowanie

Oddział działa we współpracy z organizacją non-profit BASMA i każdego roku leczy około 400 dzieci. Partnerzy międzynarodowi pomagają zapewniać mu leki, specjalistyczną diagnostykę oraz szkolenia personelu.

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Według Ghanema roczny budżet programu wynosi około 1,5 mln dolarów. Omawiał te kwestie w programie Global Health Matters wraz z Zainab Shinkafi-Bagudu — założycielką nigeryjskiej Medicaid Cancer Foundation i wybraną prezydentką Międzynarodowej Unii ds. Kontroli Raka.

Późna diagnoza w Nigerii

Shinkafi-Bagudu powiedziała, że w niektórych regionach Nigerii przeżywalność dzieci z rakiem wynosi około 30%. Wśród problemów wymieniła późne rozpoznanie, ograniczony dostęp do szpitali oraz koszty leczenia, które mogą zmuszać rodziny do sprzedaży domów lub gruntów rolnych.

Jak stwierdziła, wiele rodzin i pracowników medycznych nie bierze pod uwagę raka jako możliwej diagnozy u dziecka, dlatego leczenie rozpoczyna się późno. Zdaniem obojga ekspertów poprawa przeżywalności wymaga nie tylko leków, lecz także silniejszych systemów ochrony zdrowia, partnerstw i praktycznego wsparcia rodzin, aby mogły ukończyć leczenie.

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