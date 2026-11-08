叙利亚大马士革的一家肿瘤科中，儿童癌症存活率为76%，尽管该国经历了多年的战争和严重的资源短缺。该科室由儿科肿瘤医生哈立德·加内姆领导，Health Policy Watch报道。

加内姆表示，治疗结果不仅取决于疾病本身，还取决于儿童是否能够获得必要的医疗服务。在高收入国家，患有癌症诊断的儿童存活概率超过80%。

合作与资金

该科室与非营利组织BASMA合作，每年治疗约400名儿童。国际合作伙伴帮助其提供药物、专业诊断服务和人员培训。

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据加内姆介绍，该项目的年度预算约为150万美元。他与尼日利亚Medicaid Cancer Foundation创始人、国际抗癌联盟候任主席扎伊纳布·申卡菲-巴古杜共同在Global Health Matters节目中讨论了这些问题。

尼日利亚的晚期诊断

申卡菲-巴古杜表示，在尼日利亚的一些地区，儿童癌症存活率约为30%。她列举的问题包括诊断过晚、获得医院服务的机会有限，以及治疗费用可能迫使家庭出售住房或农田。

她表示，许多家庭和医务人员并未将癌症视为儿童可能患有的疾病，因此治疗开始得较晚。两位专家认为，提高存活率不仅需要药物，还需要更强大的卫生系统、合作伙伴关系以及对家庭的实际支持，以便他们能够完成治疗。

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