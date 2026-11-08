В онкологическом отделении в Дамаске, Сирия, выживаемость детей с раком составляет 76%, несмотря на годы войны и значительный дефицит ресурсов. Отделением руководит детский онколог Халед Ганем, сообщает Health Policy Watch.

По словам Ганема, результат лечения зависит не только от самого заболевания, но и от того, имеют ли дети доступ к необходимой медицинской помощи. В странах с высоким уровнем дохода вероятность выживания ребенка с онкологическим диагнозом превышает 80%.

Партнерство и финансирование

Отделение работает в партнерстве с некоммерческой организацией BASMA и ежегодно лечит около 400 детей. Международные партнеры помогают обеспечивать его лекарствами, специализированной диагностикой и обучением персонала.

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По данным Ганема, годовой бюджет программы составляет около 1,5 млн долларов. Эти вопросы он обсудил в программе Global Health Matters вместе с Заинаб Шинкафи-Багуду — основательницей нигерийской Medicaid Cancer Foundation и избранной президенткой Международного союза по борьбе с раком.

Поздняя диагностика в Нигерии

Шинкафи-Багуду рассказала, что в отдельных районах Нигерии выживаемость детей с раком составляет около 30%. Среди проблем она назвала позднюю постановку диагноза, ограниченный доступ к больницам и расходы на лечение, из-за которых семьи могут быть вынуждены продавать жилье или сельскохозяйственные угодья.

По ее словам, многие семьи и медицинские работники не рассматривают рак как возможный диагноз у ребенка, поэтому лечение начинают поздно. По мнению обоих экспертов, для повышения выживаемости необходимы не только лекарства, но и более сильные системы здравоохранения, партнерства и практическая поддержка семей, чтобы они могли завершить лечение.

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