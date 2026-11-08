Amerykańska tenisistka Claire Liu wygrała turniej WTA 250 w Hongkongu, pokonując w finale reprezentantkę Filipin Alexandrę Ealę 6:3, 6:0. Dla Liu był to pierwszy tytuł w turniejach WTA w karierze.

Droga do tytułu

Jak informuje Interia Sport, przed finałem Liu nie oddała rywalkom ani jednego seta. W drodze do decydującego meczu pokonała Tatianę Prozorową, Katie Boulter, Zeynep Sonmez i Alexandrę Shubladze, przy czym w żadnym z tych spotkań nie był potrzebny tie-break.

Eala w poprzednich rundach pokonała Emerson Jones, Terezę Valentovą, Antonię Ruzic i Marię Sakkari. W finale Liu na początku meczu straciła podanie w drugim gemie serwisowym, ale natychmiast przełamała rywalkę. Decydujące w pierwszym secie było przełamanie Amerykanki przy stanie 5:3.

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Przerwa medyczna i emocje

Przy stanie 4:3 w pierwszym secie Eala wzięła przerwę medyczną z powodu problemów z prawym kolanem i biodrem. Drugi set zakończył się wynikiem 6:0, choć trwał 58 minut. Pierwszy gem partii składał się z 28 wymian i trwał ponad 25 minut: Liu przełamała rywalkę, a następnie obroniła trzy break pointy przy własnym serwisie.

Podczas ceremonii wręczenia nagród Eala nie powstrzymała łez. Pogratulowała rywalce udanego tygodnia i meczu, a także powiedziała, że jest dumna z pracy wykonanej przez jej zespół w tym sezonie. Liu z kolei nazwała filipińską tenisistkę inspiracją dla kobiecego tenisa. Dla Amerykanki był to pierwszy finał od turnieju w Rabacie w 2022 roku.

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