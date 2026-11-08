Американская теннисистка Клэр Лю выиграла турнир WTA 250 в Гонконге, обыграв в финале представительницу Филиппин Александру Эалу — 6:3, 6:0. Для Лю это первый титул на турнирах WTA в карьере.

Путь к титулу

Как сообщает Interia Sport, до финала Лю не отдала соперницам ни одного сета. На пути к решающему матчу она победила Татьяну Прозорову, Кэти Бултер, Зейнеп Сонмез и Александру Шубладзе, причем ни в одной из этих встреч не потребовался тай-брейк.

Эала в предыдущих раундах обыграла Эмерсон Джонс, Терезу Валентову, Антонию Ружич и Марию Саккари. В финале Лю в начале матча проиграла свою подачу во втором гейме на подаче, но сразу сделала обратный брейк. Решающее значение в первой партии имел брейк американки при счете 5:3.

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Медицинская пауза и эмоции

При счете 4:3 в первом сете Эала взяла медицинскую паузу из-за проблем с правым коленом и бедром. Второй сет завершился со счетом 6:0, хотя его продолжительность составила 58 минут. Первый гейм партии состоял из 28 розыгрышей и длился более 25 минут: Лю сделала брейк, а затем отыграла три брейк-пойнта на своей подаче.

Во время церемонии награждения Эала не смогла сдержать слез. Она поздравила соперницу с успешной неделей и матчем, а также сказала, что гордится работой, выполненной ее командой в этом сезоне. Лю, в свою очередь, назвала филиппинскую теннисистку вдохновением для женского тенниса. Для американки этот финал стал первым с турнира в Рабате в 2022 году.

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