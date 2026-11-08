Клер Лю здобула перший титул WTA в Гонконзі — Interia Sport

Американська тенісистка Клер Лю виграла турнір WTA 250 у Гонконзі, здолавши у фіналі представницю Філіппін Александру Еалу — 6:3, 6:0. Для Лю це перший титул на турнірах WTA в кар’єрі.

Шлях до титулу

Як повідомляє Interia Sport, перед фіналом Лю не віддала суперницям жодного сету. На шляху до вирішального матчу вона перемогла Тетяну Прозорову, Кеті Бултер, Зейнеп Сонмез і Александру Шубладзе, причому в жодній із цих зустрічей не знадобився тай-брейк.

Еала у попередніх раундах обіграла Емерсон Джонс, Терезу Валентову, Антонію Ружич і Марію Саккарі. У фіналі Лю на старті матчу програла свою подачу в другому сервісному геймі, але відразу зробила зворотний брейк. Вирішальним у першій партії став брейк американки за рахунку 5:3.

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Медична пауза та емоції

За рахунку 4:3 у першому сеті Еала взяла медичну паузу через проблеми з правим коліном і стегном. Другий сет завершився з рахунком 6:0, хоча його тривалість становила 58 хвилин. Перший гейм партії складався з 28 розіграшів і тривав понад 25 хвилин: Лю зробила брейк, а потім відіграла три брейк-пойнти на своїй подачі.

Під час церемонії нагородження Еала не стримала сліз. Вона привітала суперницю з успішним тижнем і матчем, а також сказала, що пишається роботою, виконаною її командою цього сезону. Лю, своєю чергою, назвала філіппінську тенісистку натхненням для жіночого тенісу. Для американки цей фінал став першим із турніру в Рабаті 2022 року.

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