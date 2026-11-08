美国网球选手克莱尔·刘在香港赢得WTA 250巡回赛冠军，她在决赛中以6:3、6:0击败菲律宾选手亚历山德拉·埃亚拉。这是刘职业生涯首个WTA赛事冠军头衔。

夺冠之路

据Interia Sport报道，刘在决赛前未让任何对手赢下一盘。在通往决赛的路上，她击败了塔季亚娜·普罗佐罗娃、凯蒂·博尔特、泽伊内普·森梅兹和亚历山德拉·舒布拉泽，且这些比赛均未进入抢七。

埃亚拉在此前几轮比赛中战胜了埃默森·琼斯、特雷莎·瓦伦托娃、安东尼娅·鲁日奇和玛丽亚·萨卡里。决赛中，刘在比赛开局阶段的第二个发球局遭到破发，但她立即完成回破。美国选手在5:3时的破发成为首盘的决定性因素。

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医疗暂停与情绪

首盘比分4:3时，埃亚拉因右膝和髋部问题申请了医疗暂停。第二盘以6:0结束，尽管这一盘持续了58分钟。该盘第一局共有28个回合，持续超过25分钟：刘完成破发，随后在自己的发球局中挽救了三个破发点。

颁奖仪式上，埃亚拉未能抑制泪水。她祝贺对手度过了成功的一周并打出了一场成功的比赛，还表示她为自己的团队本赛季所完成的工作感到自豪。刘则称这位菲律宾网球选手是女子网球的灵感来源。这是这位美国选手自2022年拉巴特赛事以来首次闯入决赛。

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