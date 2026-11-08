Reprezentacja Australii w rugby league rozgromiła Samoa 44:12 w Sydney w Australii i awansowała do finału męskiego Pucharu Świata. Według BBC Sport, Australijczycy zagrają w decydującym meczu z reprezentacją Nowej Zelandii w Brisbane w przyszłą niedzielę. Początek finału zaplanowano na godz. 08:35 czasu GMT.

Hat-trick Walsha

Australia zdobyła osiem przyłożeń, z czego trzy zaliczył Reece Walsh. Przyłożenia zdobyli również Tom Dearden, Jacob Preston, Tom Trbojevic, Bradman Best i Bostock. Munster wykorzystał sześć kopnięć. Dla Walsha był to pierwszy hat-trick w meczach międzynarodowych.

Samoa otworzyło wynik już w trzeciej minucie, gdy Stephen Crichton zdobył punkty z rzutu karnego. Wkrótce Dearden wyprowadził Australię na prowadzenie, a do przerwy zespół miał przewagę 26:2. W drugiej połowie Crichton i Isaac Tago zdobyli po przyłożeniu dla Samoa, jednak Walsh szybko odpowiadał po obu punktowych akcjach rywali.

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Napięcie i dyscyplina

Przed meczem ceremonialny taniec Samoa Siva Tau przerodził się w napiętą konfrontację zawodników obu drużyn. Podczas gry Samoańczycy wyrażali niezadowolenie z szeregu decyzji sędziego Adama Gee. W szczególności po analizie wideo arbitrzy uznali, że Francis Manuleleua popełnił błąd, przez co przyłożenie nie zostało zaliczone.

Krótko przed przerwą Spencer Leniu został usunięty z boiska za spory z sędzią. Błędy i naruszenia dyscypliny Samoa pomogły Australii odnieść przekonujące zwycięstwo. Australijczycy awansowali do 16. z rzędu finału męskiego Pucharu Świata w rugby league i zdobyli trzy poprzednie tytuły mistrzów świata.

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