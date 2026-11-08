Сборная Австралии по регбилигу разгромила Самоа со счётом 44:12 в Сиднее, Австралия, и вышла в финал мужского Кубка мира. По данным BBC Sport, в решающем матче австралийцы сыграют со сборной Новой Зеландии в Брисбене в следующее воскресенье. Начало финала запланировано на 08:35 по Гринвичу.

Хет-трик Уолша

Австралия занесла восемь попыток, три из которых оформил Рис Уолш. Также попытки занесли Том Дирден, Джейкоб Престон, Том Трбоевич, Брэдман Бест и Босток. Манстер реализовал шесть ударов. Для Уолша этот хет-трик стал первым в международных матчах.

Самоа открыло счёт уже на третьей минуте, когда Стивен Крайтон забил штрафной удар. Вскоре Дирден вывел Австралию вперёд, а к перерыву команда имела преимущество 26:2. Во втором тайме Крайтон и Айзек Таго занесли по попытке за Самоа, однако Уолш быстро отвечал после обоих результативных действий соперников.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Напряжение и дисциплина

Перед матчем церемониальный танец Самоа Siva Tau перерос в напряжённое противостояние игроков двух команд. Во время игры самоанцы выражали недовольство рядом решений арбитра Адама Ги. В частности, после видеопросмотра судьи пришли к выводу, что Фрэнсис Манулеулеуа допустил ошибку, из-за чего попытку не засчитали.

Незадолго до перерыва Спенсера Леню удалили с поля за споры с арбитром. Ошибки и нарушения дисциплины Самоа помогли Австралии одержать убедительную победу. Австралийцы вышли в 16-й подряд финал мужского Кубка мира по регбилигу и выиграли три предыдущих мировых титула.

Читай нас в