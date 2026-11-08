澳大利亚橄榄球联盟队在澳大利亚悉尼以44比12大胜萨摩亚，晋级男子世界杯决赛。据BBC Sport报道，澳大利亚队将在下周日于布里斯班举行的决赛中对阵新西兰队。决赛计划于格林尼治时间08:35开球。

沃尔什上演帽子戏法

澳大利亚队完成了八次达阵，其中三次由里斯·沃尔什完成。汤姆·迪尔登、雅各布·普雷斯顿、汤姆·特尔博耶维奇、布拉德曼·贝斯特和博斯托克也完成了达阵。芒斯特六次踢球射门均成功。对沃尔什而言，这是他在国际比赛中的首个帽子戏法。

萨摩亚在开场第三分钟便由斯蒂芬·克赖顿罚球得分，率先取得领先。随后迪尔登帮助澳大利亚反超，半场结束时球队以26比2领先。下半场，克赖顿和艾萨克·塔戈分别为萨摩亚完成一次达阵，但沃尔什在对手两次得分后都迅速作出回应。

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紧张气氛与纪律

赛前，萨摩亚的仪式舞蹈Siva Tau演变为两队球员之间的紧张对峙。比赛期间，萨摩亚队对裁判亚当·吉的多项判罚表达不满。尤其是在视频回看后，裁判认定弗朗西斯·马努莱乌莱乌阿出现失误，因此该次达阵未被判定有效。

半场结束前不久，斯宾塞·莱纽因与裁判争执被罚下场。萨摩亚的失误和违纪行为帮助澳大利亚取得了一场令人信服的胜利。澳大利亚队连续第16次闯入男子橄榄球联盟世界杯决赛，并赢得了此前三届世界冠军。

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