Naukowcy wykryli związek między szumami usznymi — stałym odczuwaniem dzwonienia lub innych dźwięków bez zewnętrznego źródła — a poziomem białka prestyny we krwi. W eksperymencie z udziałem 82 dorosłych stężenie tego białka u uczestników z szumami usznymi było o około 50% wyższe niż w grupie bez tego schorzenia, informuje ScienceAlert.

Rola białka w uchu wewnętrznym

Prestyna jest białkiem motorycznym występującym w błonach zewnętrznych komórek rzęsatych ślimaka — części ucha wewnętrznego. Pomaga wzmacniać dźwięki i ma istotne znaczenie dla czułego słuchu.

Wcześniejsze badania wiązały prestynę z uszkodzeniem słuchu. Na poziom białka mogą wpływać narażenie na hałas, wiek i utrata słuchu. W eksperymentalnych modelach urazów słuchu odnotowywano również zmiany poziomu prestyny. Naukowcy przypuszczają, że może ona być markerem uszkodzenia ślimaka.

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Na razie nie jest to test diagnostyczny

Autorzy pracy podkreślają, że badanie było niewielkie i obserwacyjne. Jego wyniki nie dowodzą, że podwyższony poziom prestyny powoduje szumy uszne, lecz jedynie wskazują na związek między nimi. Na rozwój tego stanu mogą wpływać także inne czynniki.

Odrębna analiza dokładności diagnostycznej wykazała, że na podstawie dostępnych danych prestyny nie można jeszcze wiarygodnie stosować do diagnozowania szumów usznych. Badacze przypuszczają, że część uczestników mogła mieć formę szumów usznych niezwiązaną z zaburzeniami w ślimaku. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Otolaryngology – Head and Neck Surgery.

Otolaryngolog Kourosh Parham z Uniwersytetu Connecticut nazwał wyniki potwierdzeniem koncepcji, zgodnie z którą białko ucha może odgrywać centralną rolę w rozwoju i kontroli szumów usznych. Jak powiedział, jest to pierwszy krok w kierunku opracowania leków służących do kontrolowania tego stanu.

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