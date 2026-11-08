Исследователи выявили связь между тиннитусом — постоянным ощущением звона или других звуков без внешнего источника — и уровнем белка престина в крови. В эксперименте с участием 82 взрослых концентрация этого белка у участников с тиннитусом была примерно на 50% выше, чем в группе без этого состояния, сообщает ScienceAlert.

Роль белка во внутреннем ухе

Престин — это моторный белок, который содержится в мембранах наружных волосковых клеток улитки — части внутреннего уха. Он помогает усиливать звуки и имеет важное значение для чувствительного слуха.

Предыдущие исследования связывали престин с повреждением слуха. На уровень белка могут влиять шумовая нагрузка, возраст и потеря слуха. В экспериментальных моделях травмы слуха также фиксировали изменения уровня престина. Ученые предполагают, что он может быть маркером повреждения улитки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Пока не диагностический тест

Авторы работы подчеркивают, что исследование было небольшим и наблюдательным. Его результаты не доказывают, что повышенный уровень престина вызывает тиннитус, а лишь указывают на связь между ними. На развитие этого состояния могут влиять и другие факторы.

Отдельный анализ диагностической точности показал, что на основе имеющихся данных престин пока нельзя надежно использовать для диагностики тиннитуса. Исследователи предполагают, что у части участников могла быть форма тиннитуса, не связанная с нарушениями в улитке. Результаты опубликовали в журнале Otolaryngology – Head and Neck Surgery.

Отоларинголог Курош Пархам из Университета Коннектикута назвал результаты подтверждением концепции, согласно которой белок уха может играть центральную роль в развитии и контроле тиннитуса. По его словам, это первый шаг в направлении разработки препаратов для контроля этого состояния.

Читай нас в