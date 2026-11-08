研究人员发现，耳鸣——即在没有外部声源的情况下持续感觉到铃声或其他声音——与血液中Prestin蛋白的水平有关。在一项有82名成年人参与的实验中，耳鸣参与者体内这种蛋白的浓度比没有该状况的组别高约50%，ScienceAlert报道。

该蛋白在内耳中的作用

Prestin是一种运动蛋白，存在于耳蜗外毛细胞的膜中，耳蜗是内耳的一部分。它有助于放大声音，对敏锐听觉具有重要意义。

此前的研究将Prestin与听力损伤联系起来。噪声暴露、年龄和听力损失都可能影响这种蛋白的水平。在听力损伤的实验模型中，也记录到了Prestin水平的变化。科学家认为，它可能是耳蜗损伤的标志物。

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目前尚不是诊断测试

研究作者强调，这项研究规模较小，且属于观察性研究。其结果并不能证明Prestin水平升高会导致耳鸣，而只是表明两者之间存在关联。其他因素也可能影响这一状况的发展。

对诊断准确性的单独分析显示，根据现有数据，Prestin尚不能被可靠地用于诊断耳鸣。研究人员认为，部分参与者可能患有与耳蜗异常无关的一种耳鸣。研究结果发表在《Otolaryngology – Head and Neck Surgery》期刊上。

康涅狄格大学耳鼻喉科医生库鲁什·帕尔哈姆称，这些结果证实了一种观点，即一种耳部蛋白可能在耳鸣的发展和控制中发挥核心作用。他表示，这是朝着开发控制这一状况的药物迈出的第一步。

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