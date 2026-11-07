«Штутгарт» победил «Вердер» благодаря голу Миттельштедта — Der Spiegel

«Штутгарт» дома обыграл бременский «Вердер» со счетом 1:0 в матче Бундеслиги. Единственный гол на седьмой минуте забил защитник Максимилиан Миттельштедт, сообщает Der Spiegel.

Быстрый гол хозяев

Гриша Прёмель получил мяч на правом фланге и отдал передачу в центр штрафной площади. Миттельштедт пробил в одно касание и попал в верхний левый угол ворот. Этот мяч стал вторым для флангового защитника в текущем сезоне.

После забитого гола у «Штутгарта» было больше возможностей увеличить преимущество. Билал Эль-Ханнус после подачи Миттельштедта пробил головой, но вратарь «Вердера» Карл Хейн справился с ударом. Вскоре голкипер также парировал дальний удар марокканского футболиста, а Джефф Шабо пробил головой мимо ворот.

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Моменты Бремена после перерыва

Лучший шанс гостей после перерыва возник на 51-й минуте. Нападающий Никлас Фюллькруг отдал передачу на Юри Регера, однако тот не сумел переиграть вратаря «Штутгарта» Денниса Займена. На 57-й минуте Хейн перевел в стойку удар Миттельштедта из-за пределов штрафной площади.

В конце матча Займен остановил удар Людовита Рейса, а Фюллькруг на 85-й минуте пробил головой мимо ворот. Благодаря четвертой победе в сезоне «Штутгарт» поднялся на восьмое место в таблице, тогда как «Вердер» остался пятым.

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