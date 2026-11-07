Meta战略主管大卫·韦纳将离开公司，出任开发人工智能基础设施的初创公司Fireworks的首席财务官。CNBC 报道了这一人事变动。韦纳周五在社交平台X上宣布了自己的任命。

Fireworks的新职位

Fireworks首席执行官林峤向CNBC表示，韦纳将在Fireworks负责扩大公司的财务和运营流程。韦纳本人表示，他认为该公司的使命具有现实意义，并积极评价了其技术团队以及以客户需求为导向的做法。

Fireworks是一个用于人工智能推理和模型训练的平台。它使开发者能够根据商业需求调整和运行开放模型。这家初创公司由Meta和Google的前员工于2022年创立。

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初创公司的估值和韦纳的经历

在7月的D轮融资中，Fireworks的估值为175亿美元。本轮融资由Atreides Management、Index Ventures和TCV领投，公司投资者包括Nvidia和Sequoia Capital。据Business Insider报道，这家初创公司正处于就新一轮融资进行谈判的早期阶段，潜在估值为300亿至400亿美元。

韦纳于2012年加入Meta，当时该公司名为Facebook。2014年至2022年间，他担任公司首席财务官。Meta首席运营官哈维尔·奥利万表示，韦纳曾帮助公司在显著增长时期作出艰难决定。

10月，Fireworks报告了一起未经授权使用内部凭证的事件。该公司表示，第三方获得了对环境变量的访问权限，这些变量被用于数量有限的客户账户的评估任务。Fireworks表示，在其安全边界或控制系统内，未发现未经授权访问模型、数据集、训练数据、个人信息或客户推理流量的证据。

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