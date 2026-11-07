Стратегічний директор Meta Девід Венер стане фінансовим директором Fireworks — CNBC

Стратегічний директор Meta Девід Венер залишає компанію, щоб стати фінансовим директором стартапу Fireworks, який розвиває інфраструктуру для штучного інтелекту. Про кадрову зміну повідомляє CNBC. Венер повідомив про своє призначення у соцмережі X у п’ятницю.

Нова посада у Fireworks

У Fireworks Венер відповідатиме за масштабування фінансових та операційних процесів компанії, заявив CNBC CEO стартапу Лінь Цяо. Сам Венер зазначив, що вважає місію компанії актуальною, а також позитивно оцінив її технічну команду й орієнтацію на потреби клієнтів.

Fireworks працює як платформа для інференсу штучного інтелекту та навчання моделей. Вона дає розробникам змогу адаптувати й запускати відкриті моделі для потреб бізнесу. Стартап заснували у 2022 році колишні працівники Meta та Google.

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Оцінка стартапу та досвід Венера

Під час раунду фінансування серії D у липні Fireworks оцінили у 17,5 млрд доларів. Раунд очолили Atreides Management, Index Ventures і TCV, а серед інвесторів компанії є Nvidia та Sequoia Capital. За даними Business Insider, стартап перебуває на ранній стадії переговорів про нове залучення коштів за можливої оцінки від 30 млрд до 40 млрд доларів.

Венер приєднався до Meta, яка тоді називалася Facebook, у 2012 році. У 2014–2022 роках він обіймав посаду фінансового директора компанії. Операційний директор Meta Хав’єр Оліван заявив, що Венер допомагав компанії ухвалювати складні рішення в період значного зростання.

У жовтні Fireworks повідомила про інцидент із несанкціонованим використанням внутрішніх облікових даних. За заявою компанії, стороння особа отримала доступ до змінних середовища, які використовувалися в оціночних завданнях для обмеженої кількості клієнтських облікових записів. Fireworks заявила, що не виявила доказів несанкціонованого доступу до моделей, наборів даних, навчальних даних, персональної інформації або трафіку інференсу клієнтів у межах свого периметра безпеки чи систем контролю.

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