Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan odwiedzi w niedzielę Karabach w Azerbejdżanie na zaproszenie prezydenta tego kraju Ilhama Alijewa. Wizyta jest zaplanowana z okazji Dnia Zwycięstwa Azerbejdżanu.

Oświadczenie strony tureckiej

O planowanej podróży poinformował w sobotę dyrektor ds. komunikacji Turcji Burhanettin Duran. Opublikował oświadczenie w serwisie społecznościowym X, w którym nazwał Dzień Zwycięstwa Azerbejdżanu okazją do tej wizyty.

Rozmowy prezydentów

O wizycie informuje Anadolu Agency. Agencja zaznacza, że Erdoğan i Alijew przeprowadzą dwustronne rozmowy podczas podróży tureckiego prezydenta do Karabachu.

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Przywódcy mają omówić różne aspekty współpracy między Turcją a Azerbejdżanem. W programie znajdą się również wydarzenia regionalne i globalne, poinformował Duran.

Materiał Anadolu Agency opublikowano 7 listopada 2026 roku. W publikacji wskazano Stambuł jako miejsce przygotowania informacji, a jako autorkę wymieniono Gizem Nisę Demir. Data aktualizacji materiału to również 7 listopada 2026 roku.

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