Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье посетит Карабах в Азербайджане по приглашению президента страны Ильхама Алиева. Визит запланирован по случаю Дня победы Азербайджана.

Заявление турецкой стороны

О запланированной поездке в субботу сообщил директор по коммуникациям Турции Бурханеттин Дуран. Он опубликовал заявление в социальной сети X, назвав День победы Азербайджана поводом для этого визита.

Переговоры президентов

О визите сообщает Anadolu Agency. Агентство отмечает, что Эрдоган и Алиев проведут двусторонние переговоры во время поездки турецкого президента в Карабах.

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Лидеры должны обсудить различные аспекты сотрудничества между Турцией и Азербайджаном. В повестку дня также войдут региональные и глобальные события, сообщил Дуран.

Материал Anadolu Agency был опубликован 7 ноября 2026 года. В публикации Стамбул указан как место подготовки сообщения, а автором названа Gizem Nisa Demir. Дата обновления материала также — 7 ноября 2026 года.

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