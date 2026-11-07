Президент Туреччини Ердоган відвідає Карабах у День перемоги — Anadolu Agency

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у неділю відвідає Карабах в Азербайджані на запрошення президента країни Ільхама Алієва. Візит заплановано з нагоди Дня перемоги Азербайджану.

Заява турецької сторони

Про заплановану поїздку в суботу повідомив директор з комунікацій Туреччини Бурханеттін Дуран. Він опублікував заяву в соціальній мережі X, де назвав День перемоги Азербайджану приводом для цього візиту.

Переговори президентів

Про візит повідомляє Anadolu Agency. Агентство зазначає, що Ердоган і Алієв проведуть двосторонні переговори під час поїздки турецького президента до Карабаху.

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Лідери мають обговорити різні аспекти співпраці між Туреччиною та Азербайджаном. До порядку денного також увійдуть регіональні й глобальні події, повідомив Дуран.

Матеріал Anadolu Agency опубліковано 7 листопада 2026 року. У публікації вказано Стамбул як місце підготовки повідомлення, а авторкою зазначено Gizem Nisa Demir. Дата оновлення матеріалу також — 7 листопада 2026 року.

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