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Wiadomości Wokół świata

FAA uruchomiła pierwsze cyfrowe wieże kontroli lotów w USA — The Guardian

Fedir Krysztowski 07 listopada 2026 22:20
FAA uruchomiła pierwsze cyfrowe wieże kontroli lotów w USA — The Guardian

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) ogłosiła rozpoczęcie działania pierwszych w kraju cyfrowych wież kontroli lotów. Systemy uruchomiono na lotnisku Bartow Executive na Florydzie oraz na lotnisku miejskim Kenai na Alasce — informuje The Guardian.

Widok lotniska w zakresie 360 stopni

Cyfrowe wieże wykorzystują systemy kamer i cyfrowe wyświetlacze, które zapewniają kontrolerom nieprzerwany widok operacji lotniskowych w zakresie 360 stopni. Obejmują pasy startowe, drogi kołowania i przyległą przestrzeń powietrzną.

FAA podkreśliła, że technologia nie ma zastąpić kontrolerów. Jej celem jest zapewnienie pracownikom lepszej widoczności i dodatkowych informacji, aby mogli wykonywać swoje obecne obowiązki związane z bezpiecznym rozdzielaniem statków powietrznych.

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Modernizacja infrastruktury lotniczej

Kolejne pięć regionalnych lotnisk ma następnie otrzymać cyfrowe wieże. Uruchomienie jest częścią modernizacji amerykańskiego systemu kontroli ruchu lotniczego, w którym nadal stosowane jest przestarzałe wyposażenie, w tym miedziane linie telekomunikacyjne, dyskietki i papierowe paski do śledzenia samolotów.

W czerwcu 2025 roku Kongres USA zatwierdził 12,5 mld dolarów na pięcioletnią reformę systemu kontroli ruchu lotniczego. Administracja prezydenta Donalda Trumpa zwraca się również do ustawodawców o przeznaczenie kolejnych 30 mld dolarów na dodatkowe modernizacje. We wrześniu FAA wdrożyła narzędzie programowe oparte na sztucznej inteligencji Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories, czyli Smart.

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