Федеральное авиационное управление США (FAA) объявило о начале работы первых в стране цифровых диспетчерских вышек. Системы запустили в аэропорту Бартоу Экзекьютив во Флориде и муниципальном аэропорту Кенай на Аляске, сообщает The Guardian.

Обзор аэропорта на 360 градусов

Цифровые вышки используют системы камер и цифровые дисплеи, которые предоставляют диспетчерам непрерывный обзор работы аэропорта на 360 градусов. Они охватывают взлётно-посадочные полосы, рулёжные дорожки и прилегающее воздушное пространство.

В FAA подчеркнули, что технология не должна заменять диспетчеров. Её назначение — предоставить сотрудникам большую видимость и дополнительную информацию для выполнения их действующих обязанностей по безопасному эшелонированию воздушных судов.

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Модернизация авиационной инфраструктуры

Следующими цифровые вышки должны получить ещё пять региональных аэропортов. Запуск является частью модернизации американской системы управления воздушным движением, в которой до сих пор используется устаревшее оборудование, в том числе медные телекоммуникационные линии, дискеты и бумажные полоски для отслеживания самолётов.

В июне 2025 года Конгресс США одобрил 12,5 млрд долларов на пятилетнюю реформу системы управления воздушным движением. Администрация президента Дональда Трампа также просит законодателей выделить ещё 30 млрд долларов на дополнительные обновления. В сентябре FAA внедрило программный инструмент на основе искусственного интеллекта Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories, или Smart.

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