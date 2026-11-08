В пакистанском городе Чиниот троих полицейских отстранили от службы после рейда в дом в гражданской одежде. Начальник окружной полиции Навид Атиф также назначил расследование инцидента, видео которого распространилось в социальных сетях.

Рейд в гражданской одежде

Как сообщает Dawn, от службы отстранили констеблей Шахзеба, Акила и Эхсана из полицейского участка Раджоа. Решение приняли из-за ненадлежащего поведения полицейских.

Правоохранители отправились в поселение Чак 130-JB, чтобы задержать нескольких подозреваемых. Они были без формы, поэтому женщины, по данным издания, приняли их за грабителей и начали сопротивляться. Во время стычки полицейским порвали одежду.

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Видео и служебная проверка

На видео, ставшем вирусным, видно, как женщины бьют полицейских в поле. Также на записи правоохранители используют оскорбительные выражения в адрес женщин. После появления видео начальник окружной полиции назначил суперинтенданта полиции Мухаммада Афзаала для проверки обстоятельств инцидента.

Отдельный инцидент со стрельбой

Отдельно Dawn сообщило о перестрелке с участием подразделения Crime Control Department возле моста Дилувала в районе Чак 227-JB. По данным полиции, после требования остановиться пассажиры автомобиля вышли в поле и открыли огонь. Констебль Перваиз Хуссейн получил ранения, а после десятиминутной перестрелки полицейские обнаружили двух раненых подозреваемых. Издание также сообщило, что в результате этого инцидента погибли двое подозреваемых.

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