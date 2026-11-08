W pakistańskim mieście Chiniot trzech policjantów zawieszono w obowiązkach po nalocie na dom w cywilnych ubraniach. Komendant policji okręgowej Naveed Atif zarządził również dochodzenie w sprawie incydentu, którego nagranie rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych.

Najście w cywilnych ubraniach

Jak informuje Dawn, od służby odsunięto konstabli Shahzeba, Aqeela i Ehsana z komisariatu Rajoa. Decyzję podjęto z powodu niewłaściwego zachowania policjantów.

Funkcjonariusze udali się do osady Chak 130-JB, aby zatrzymać kilku podejrzanych. Nie byli w mundurach, dlatego kobiety, według gazety, wzięły ich za rabusiów i zaczęły stawiać opór. Podczas szarpaniny policjantom podarto ubrania.

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Nagranie wideo i postępowanie służbowe

Na nagraniu, które stało się viralem, widać, jak kobiety biją policjantów na polu. Na nagraniu funkcjonariusze używają także obraźliwych określeń wobec kobiet. Po pojawieniu się nagrania komendant policji okręgowej wyznaczył nadinspektora policji Muhammada Afzaala do zbadania okoliczności incydentu.

Oddzielny incydent ze strzelaniną

Osobno Dawn poinformował o strzelaninie z udziałem jednostki Crime Control Department w pobliżu mostu Diluwala na obszarze Chak 227-JB. Według policji po wezwaniu do zatrzymania się pasażerowie samochodu wyszli na pole i otworzyli ogień. Konstabl Pervaiz Hussain został ranny, a po 10-minutowej strzelaninie policjanci znaleźli dwóch rannych podejrzanych. Gazeta podała również, że w wyniku tego incydentu zginęło dwóch podejrzanych.

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