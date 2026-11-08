В Сеуле, Южная Корея, мужчина в возрасте около 40 лет получил ожоги более 60% тела, упав в яму, образовавшуюся после прорыва подземной трубы теплоснабжения. По сообщениям местных СМИ, которые приводит Korea Herald, он находится в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии.

Авария возле жилого комплекса

Инцидент произошел около 1:00 в субботу на дороге возле жилого комплекса в Магок-доне, районе Кансео-гу на западе Сеула. Трубу прорвало накануне в 20:18, после чего на месте проводились ремонтные работы. Участок дороги был огорожен.

На записи камер наблюдения видно, как мужчина подошел к месту аварии, перешагнул через веревочное ограждение и направился в сторону пешеходного перехода. Вскоре он исчез в провале. На кадрах также видны пар над поврежденным участком дороги, поваленный светофор, ремонтники и техника.

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Проверка мер безопасности

Местные СМИ сообщили, что мужчина получил ожоги второй и третьей степени. Сотрудник Seoul Energy Corp. также получил ожоги, наступив в скопление горячей воды во время осмотра места аварии.

Власти проверяют, были ли приняты надлежащие меры безопасности, чтобы не допустить людей на огороженный участок во время ремонтных работ. Из-за прорыва 8 965 домохозяйств поблизости остались без отопления или горячей воды.

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