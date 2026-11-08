W Seulu w Korei Południowej mężczyzna po czterdziestce doznał oparzeń ponad 60% ciała po wpadnięciu do dziury, która powstała po pęknięciu podziemnej rury ciepłowniczej. Według doniesień lokalnych mediów, przytaczanych przez Korea Herald, przebywa on na oddziale intensywnej terapii w stanie krytycznym.

Wypadek w pobliżu kompleksu mieszkaniowego

Do incydentu doszło około godziny 1:00 w sobotę na drodze w pobliżu kompleksu mieszkaniowego w Magok-dong, w dzielnicy Gangseo-gu w zachodnim Seulu. Rura pękła poprzedniego dnia o 20:18, po czym na miejscu prowadzono prace naprawcze. Odcinek drogi został odgrodzony.

Nagranie z kamer monitoringu pokazuje, jak mężczyzna zbliżył się do miejsca wypadku, przekroczył linowe ogrodzenie i ruszył w kierunku przejścia dla pieszych. Wkrótce potem zniknął w zapadlisku. Na nagraniu widać również parę unoszącą się nad uszkodzonym odcinkiem drogi, przewróconą sygnalizację świetlną, pracowników naprawczych i sprzęt.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontrola środków bezpieczeństwa

Lokalne media podały, że mężczyzna doznał oparzeń drugiego i trzeciego stopnia. Pracownik Seoul Energy Corp. również doznał oparzeń, gdy podczas oględzin miejsca wypadku nadepnął na zbiorowisko gorącej wody.

Władze sprawdzają, czy podjęto odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby nie dopuścić ludzi na odgrodzony obszar podczas prac naprawczych. W wyniku pęknięcia 8 965 pobliskich gospodarstw domowych zostało bez ogrzewania lub ciepłej wody.

Czytaj nas na