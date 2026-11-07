美国联邦航空管理局（FAA）宣布，该国首批数字空中交通管制塔台已开始运行。据《卫报》报道，这些系统已在佛罗里达州巴托行政机场和阿拉斯加州基奈市立机场启用。

对机场进行360度监控

数字塔台使用摄像头系统和数字显示屏，为管制员提供对机场运行情况不间断的360度视野。其覆盖跑道、滑行道及邻近空域。

FAA强调，这项技术并非旨在取代管制员。其目的是为工作人员提供更好的视野和更多信息，以履行其现有的安全间隔管制航空器职责。

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航空基础设施现代化

接下来还有五座地区机场将获得数字塔台。此次启用是美国空中交通管制系统现代化的一部分，该系统仍在使用过时设备，包括铜制电信线路、软盘和用于追踪飞机的纸质进程单。

2025年6月，美国国会批准了125亿美元，用于为期五年的空中交通管制系统改革。唐纳德·特朗普总统的政府还要求立法者再拨款300亿美元用于额外升级。9月，FAA推出了基于人工智能的软件工具“空域、航路和轨迹战略管理”（Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories），简称Smart。

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