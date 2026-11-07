Afrykański Kongres Narodowy (ANC) stracił status wiodącej partii w Johannesburgu, Tshwane i Ekurhuleni po wyborach lokalnych w RPA. W tych trzech dużych aglomeracjach miejskich największe poparcie zdobył Sojusz Demokratyczny (DA), dlatego ANC przygotowuje się do trudnych negocjacji koalicyjnych.

Według Daily Maverick, po przeliczeniu 99% głosów ANC uzyskał 30,88% ważnych głosów — 9 101 793 głosy — i zdobył 3194 mandaty. Partia zajęła pierwsze miejsce w 125 z 213 gmin.

Straty w dużych miastach

W Johannesburgu ANC uzyskał 20,25% głosów i 59 miejsc w radzie, w Tshwane — 20,29% i 44 miejsca, a w Ekurhuleni — 21,9% i 55 miejsc. W 2021 roku partia była liderem w tych trzech aglomeracjach prowincji Gauteng.

W eThekwini pierwsze miejsce zajęła partia uMkhonto Wesizwe (MK), podczas gdy ANC utrzymał prowadzenie w Buffalo City, gdzie uzyskał 41,93%. W Mangaung wyniki również nie dały żadnej sile politycznej wyraźnej przewagi pozwalającej utworzyć większość.

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W porównaniu z 2021 rokiem poparcie dla ANC w prowincji KwaZulu-Natal spadło o 20,7 punktu procentowego — z 41,5% do 20,8%. MK uzyskała tam 34,2%. W Wolnym Państwie wynik ANC zmniejszył się o 13,4 punktu do 37,6%, a w Prowincji Przylądkowej Zachodniej — o sześć punktów, do 15%.

Dwa tygodnie na porozumienia koalicyjne

Nowe rady gmin muszą odbyć pierwsze posiedzenia w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników. Wybiorą przewodniczących, burmistrzów i innych urzędników, dlatego partie mają ograniczony czas na uzgodnienie większości.

Sekretarz generalny ANC Fikile Mbalula nazwał wynik partii katastrofalnym. Oświadczył, że ANC nie będzie spieszyć się z zawieraniem koalicji i jest gotów przejść do opozycji, jeśli proponowane porozumienia będą niekorzystne. Przedstawiciele „Top 7” ANC mieli omówić wyniki w poniedziałek, a Krajowy Komitet Wykonawczy partii miał zebrać się w czwartek, 12 listopada.

Jedną z potencjalnych opcji dla ANC może być współpraca z ActionSA i mniejszymi partiami. Jednocześnie DA przygotowuje własne propozycje koalicyjne dla rad bez większości jednej partii. Lider EFF Julius Malema wezwał ANC, MK, EFF i Południowoafrykańską Partię Komunistyczną do współpracy, a przedstawiciele ActionSA oświadczyli, że są gotowi negocjować z różnymi siłami politycznymi pod warunkiem osiągnięcia porozumień w sprawie świadczenia usług, walki z korupcją i stabilności władz lokalnych.

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