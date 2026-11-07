南非非洲人国民大会（ANC）在南非地方选举后，失去了在约翰内斯堡、茨瓦内和埃库鲁莱尼的领先党地位。在这三个大型城市群中，民主联盟（DA）获得了最多支持，因此非国大正准备进行艰难的联合执政谈判。

据《Daily Maverick》报道，在99%的选票完成计票后，非国大获得30.88%的有效票，即9,101,793票，并赢得3,194个席位。该党在213个市镇中的125个排名第一。

大城市的失利

在约翰内斯堡，非国大获得20.25%的选票和59个议会席位；在茨瓦内获得20.29%和44个席位；在埃库鲁莱尼获得21.9%和55个席位。2021年，该党在豪登省这三个城市群中均处于领先地位。

在eThekwini，uMkhonto Wesizwe（MK）党位居第一，而非国大则保住了在布法罗城的领先地位，获得41.93%的选票。在曼冈，选举结果同样未让任何政治力量获得组建多数派的明显优势。

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与2021年相比，非国大在夸祖鲁-纳塔尔省的支持率下降了20.7个百分点，从41.5%降至20.8%。MK在当地获得34.2%。在自由邦，非国大的得票率下降13.4个百分点至37.6%；在西开普省则下降6个百分点至15%。

两周时间达成联合执政协议

新的市政议会必须在结果公布后14天内举行首次会议。它们将选举议长、市长及其他官员，因此各党达成多数派协议的时间有限。

非国大总书记菲基莱·姆巴卢拉称该党的结果是灾难性的。他表示，非国大不会仓促组建联盟，如果拟议的协议不利，将准备转入反对党。非国大“Top 7”官员原定于周一讨论选举结果，该党的全国执行委员会原定于11月12日星期四召开会议。

非国大的一个潜在选择可能是与ActionSA及较小党派合作。与此同时，DA正在为没有单一政党多数席位的议会准备自己的联合执政方案。EFF领导人朱利叶斯·马莱马呼吁非国大、MK、EFF和南非共产党开展合作，而ActionSA代表表示，只要能够就服务提供、反腐败和地方政府稳定达成协议，他们愿意与不同政治力量谈判。

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