Африканский национальный конгресс (АНК) утратил статус ведущей партии в Йоханнесбурге, Тшване и Экурхулени после местных выборов в ЮАР. В этих трёх крупных городских агломерациях наибольшую поддержку получил Демократический альянс (DA), поэтому АНК готовится к сложным переговорам о коалициях.

По данным Daily Maverick, после подсчёта 99% голосов АНК набрал 30,88% действительных голосов — 9 101 793 голоса — и получил 3194 мандата. Партия заняла первое место в 125 из 213 муниципалитетов.

Потери в крупных городах

В Йоханнесбурге АНК получил 20,25% голосов и 59 мест в совете, в Тшване — 20,29% и 44 места, а в Экурхулени — 21,9% и 55 мест. В 2021 году партия была лидером в этих трёх агломерациях провинции Гаутенг.

В еТеквини первое место заняла партия uMkhonto Wesizwe (MK), тогда как АНК сохранил лидерство в Баффало-Сити, где набрал 41,93%. В Мангаунге результаты также не дали ни одной политической силе очевидного преимущества для формирования большинства.

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По сравнению с 2021 годом поддержка АНК в провинции Квазулу-Натал снизилась на 20,7 процентного пункта — с 41,5% до 20,8%. Там MK получила 34,2%. В Свободном Государстве показатель АНК уменьшился на 13,4 пункта — до 37,6%, а в Западно-Капской провинции — на шесть пунктов, до 15%.

Две недели на коалиционные договорённости

Новые муниципальные советы должны провести первые заседания в течение 14 дней после объявления результатов. Они будут избирать спикеров, мэров и других должностных лиц, поэтому у партий ограничено время для согласования большинства.

Генеральный секретарь АНК Фикиле Мбалула назвал результат партии катастрофическим. Он заявил, что АНК не будет спешить заключать коалиции и готов перейти в оппозицию, если предложенные договорённости окажутся невыгодными. Должностные лица «Топ-7» АНК должны были обсудить результаты в понедельник, а Национальный исполнительный комитет партии должен был собраться в четверг, 12 ноября.

Одним из потенциальных вариантов для АНК может стать сотрудничество с ActionSA и меньшими партиями. В то же время DA готовит собственные коалиционные предложения для советов без однопартийного большинства. Лидер EFF Джулиус Малема призвал АНК, MK, EFF и Южноафриканскую коммунистическую партию к сотрудничеству, а представители ActionSA заявили о готовности вести переговоры с различными политическими силами при условии достижения договорённостей по предоставлению услуг, борьбе с коррупцией и стабильности местной власти.

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