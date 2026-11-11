Правительство Израиля одобрило назначение министра иностранных дел Гидеона Саара министром внутренних дел. После этого общественная организация Israel Hofsheet обратилась в Высший суд справедливости с просьбой установить для Саара срок до 25 ноября для решения вопроса о льготах по муниципальному налогу для людей, не урегулировавших свой статус в отношении военной службы, сообщает Jerusalem Post.

Иск о налоговых льготах

Israel Hofsheet просит, чтобы Саар до 25 ноября решил, следует ли изменить правила предоставления скидок при уплате муниципального налога арнона и каким образом связать эти льготы с урегулированием статуса перед Армией обороны Израиля. Предлагаемое условие касалось бы людей, призванных на службу, но не урегулировавших свой статус.

Ранее правительство объясняло задержку отсутствием министра внутренних дел, уполномоченного принять соответствующее решение. 26 апреля Высший суд справедливости постановил, что министр внутренних дел или должностное лицо, временно исполняющее его полномочия, должно в течение 35 дней рассмотреть вопрос о внесении изменений в правила предоставления скидок по арноне.

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По данным Israel Hofsheet, срок истек 31 мая без необходимого решения. Организация отметила, что подготовительная работа уже была выполнена: генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара согласилась, что министр может изменить правила, а юридический советник МВД 18 мая представил проект изменений.

Вакансия в МВД

В сообщении государства от 22 октября говорилось, что вопрос не продвинулся, а предложение о передаче полномочий еще не было внесено на рассмотрение правительства. Israel Hofsheet также просит до 25 ноября предоставить позицию государства с объяснением причин и, в случае изменения правил, указать дату их вступления в силу.

Саар сохранит должность министра иностранных дел. Пост министра внутренних дел оставался вакантным после отставки Моше Арбеля в июле 2025 года и окончания временного назначения министра юстиции Ярива Левина в октябре. В этот период правительство передавало премьер-министру Биньямину Нетаньяху отдельные полномочия для принятия срочных решений, однако часть решений, которые по закону относятся к полномочиям министра внутренних дел, принять не могли.

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