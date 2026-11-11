Уряд Ізраїлю схвалив призначення Саара міністром внутрішніх справ — Jerusalem Post

Уряд Ізраїлю схвалив призначення міністра закордонних справ Гідеона Саара міністром внутрішніх справ. Після цього громадська організація Israel Hofsheet звернулася до Вищого суду справедливості з проханням встановити для Саара строк до 25 листопада для рішення щодо муніципальних податкових пільг для людей, які не врегулювали свій статус щодо військової служби, повідомляє Jerusalem Post.

Позов щодо податкових пільг

Israel Hofsheet просить, щоб Саар до 25 листопада вирішив, чи змінювати правила надання знижок зі сплати муніципального податку арнона та яким чином пов’язати ці пільги з врегулюванням статусу перед Армією оборони Ізраїлю. Запропонована умова стосувалася б людей, яких викликали на службу, але які не врегулювали свого статусу.

Раніше уряд пояснював затримку відсутністю міністра внутрішніх справ, уповноваженого ухвалити відповідне рішення. 26 квітня Вищий суд справедливості постановив, що міністр внутрішніх справ або посадовець, який тимчасово виконує його повноваження, має протягом 35 днів розглянути питання про внесення змін до правил надання знижок з арнони.

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За даними Israel Hofsheet, строк сплив 31 травня без необхідного рішення. Організація зазначила, що підготовчу роботу вже виконали: генеральна прокурорка Галі Бахарав-Міара погодилася, що міністр може змінити правила, а юридичний радник МВС 18 травня подав проєкт змін до них.

Вакансія в МВС

У повідомленні держави від 22 жовтня йшлося, що питання не просунулося, а пропозицію про передання повноважень ще не внесли на розгляд уряду. Israel Hofsheet також просить до 25 листопада надати позицію держави з поясненням причин та, у разі зміни правил, зазначити дату набуття ними чинності.

Саар збереже посаду міністра закордонних справ. Посада міністра внутрішніх справ залишалася вакантною після відставки Моше Арбеля в липні 2025 року та завершення тимчасового призначення міністра юстиції Яріва Левіна в жовтні. У цей період уряд передавав прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньягу окремі повноваження для нагальних рішень, однак частину рішень, які законом належать міністру внутрішніх справ, не могли ухвалити.

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