Rząd Izraela zatwierdził powołanie ministra spraw zagranicznych Gideona Saara na stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Następnie organizacja społeczna Israel Hofsheet zwróciła się do Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości z prośbą o wyznaczenie Saarowi terminu do 25 listopada na podjęcie decyzji w sprawie ulg w podatkach komunalnych dla osób, które nie uregulowały swojego statusu w związku ze służbą wojskową, donosi Jerusalem Post.

Pozew dotyczący ulg podatkowych

Israel Hofsheet wnosi, aby Saar do 25 listopada zdecydował, czy zmienić zasady przyznawania zniżek w opłacie za podatek komunalny arnona oraz w jaki sposób powiązać te ulgi z uregulowaniem statusu wobec Sił Obronnych Izraela. Proponowany warunek dotyczyłby osób powołanych do służby, które nie uregulowały swojego statusu.

Wcześniej rząd wyjaśniał opóźnienie brakiem ministra spraw wewnętrznych uprawnionego do podjęcia odpowiedniej decyzji. 26 kwietnia Wysoki Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że minister spraw wewnętrznych lub urzędnik tymczasowo wykonujący jego uprawnienia musi w ciągu 35 dni rozpatrzyć kwestię zmian w zasadach przyznawania zniżek w opłacie arnona.

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Według Israel Hofsheet termin upłynął 31 maja bez wymaganej decyzji. Organizacja zaznaczyła, że prace przygotowawcze zostały już wykonane: prokurator generalna Gali Baharav-Miara zgodziła się, że minister może zmienić zasady, a doradca prawny MSW 18 maja przedstawił projekt zmian.

Wakat w MSW

W komunikacie państwa z 22 października wskazano, że sprawa nie posunęła się naprzód, a propozycja przekazania uprawnień nie została jeszcze przedstawiona rządowi do rozpatrzenia. Israel Hofsheet wnosi również o przedstawienie do 25 listopada stanowiska państwa z wyjaśnieniem przyczyn oraz, w razie zmiany zasad, wskazaniem daty ich wejścia w życie.

Saar zachowa stanowisko ministra spraw zagranicznych. Stanowisko ministra spraw wewnętrznych pozostawało nieobsadzone po rezygnacji Moshego Arbela w lipcu 2025 roku i zakończeniu tymczasowego powołania ministra sprawiedliwości Yariva Levina w październiku. W tym okresie rząd przekazywał premierowi Binjaminowi Netanjahu odrębne uprawnienia do podejmowania pilnych decyzji, jednak części decyzji, które zgodnie z prawem należą do ministra spraw wewnętrznych, nie można było podjąć.

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