以色列政府批准任命外交部长吉迪恩·萨尔为内政部长。此后，公共组织Israel Hofsheet向高等法院提出请求，要求为萨尔设定截至11月25日的期限，以决定未解决兵役身份问题人员的市政税优惠事宜，《耶路撒冷邮报》报道。

有关税收优惠的诉讼

Israel Hofsheet要求萨尔在11月25日前决定是否修改市政税阿尔诺纳折扣的发放规则，以及如何将这些优惠与在以色列国防军面前解决身份问题挂钩。拟议条件将适用于被征召服役但尚未解决自身身份问题的人员。

此前，政府将延误归因于缺少有权作出相关决定的内政部长。4月26日，高等法院裁定，内政部长或临时行使其职权的官员必须在35天内审议是否修改阿尔诺纳税折扣发放规则的问题。

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根据Israel Hofsheet的数据，期限于5月31日届满，但未作出必要决定。该组织指出，准备工作已经完成：总检察长加莉·巴哈拉夫-米亚拉同意部长可以修改规则，内政部法律顾问于5月18日提交了修改草案。

内政部的职位空缺

国家在10月22日的声明中称，该问题没有取得进展，移交职权的提议尚未提交政府审议。Israel Hofsheet还要求在11月25日前提供国家立场并说明原因；若规则发生变化，则应说明其生效日期。

萨尔将保留外交部长职务。内政部长职位在莫谢·阿尔贝尔于2025年7月辞职，以及司法部长亚里夫·莱文的临时任命于10月结束后一直空缺。在此期间，政府向总理本雅明·内塔尼亚胡移交了单独的职权以作出紧急决定，但部分依法属于内政部长权限的决定无法作出。

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