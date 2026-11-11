Google DeepMind представила AlphaGenome 2 — модель искусственного интеллекта для прогнозирования того, как генетические варианты влияют на отдельные типы и состояния клеток. Как сообщает The Verge, разработка должна дать исследователям более детальное представление о связи изменений в ДНК с причинами заболеваний.

Прогноз для разных клеток

Почти все клетки человеческого организма имеют одинаковую ДНК, однако разные типы клеток активируют или деактивируют разные гены. Эти закономерности также меняются в зависимости от состояния клетки. Поэтому один и тот же генетический вариант может иметь разный эффект, например в клетках сердечной мышцы, кожи или иммунной системы.

AlphaGenome 2 создали именно для учета таких различий. Модель должна предсказывать последствия генетических вариантов для конкретных клеток и их состояний, потенциально выявляя связанные с болезнями эффекты, которые могут быть незаметны в более широких моделях генома.

Данные 100 миллионов клеток

Для обучения AlphaGenome 2 использовали более 100 миллионов профилей отдельных клеток из 68 тканей. В DeepMind заявили, что модель находит почти вдвое больше вариантов, способных изменять экспрессию генов в клетках, чем предыдущая передовая модель компании.

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По словам исследователя Google DeepMind Адама Гайосо, ключевым результатом является объединение данных человеческой генетики с клеточной биологией. Это может помочь исследователям более детально изучать генетические варианты, выявленные в больших популяциях, и связывать их влияние на клеточном уровне с заболеваниями.

Руководитель направления геномики DeepMind Жига Авсец отметил, что такая детализация важна для разработки лекарств, поскольку препараты нацелены на определенные белки и типы клеток. В то же время новая модель требует больше вычислительных ресурсов, чем ее предшественница AlphaGenome, поэтому пока не заменяет ее.

Google открывает AlphaGenome 2 для некоммерческих исследований через AlphaGenome API. Для коммерческих исследователей компания запустила ограниченный частный доступ.

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