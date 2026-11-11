Google DeepMind推出了AlphaGenome 2，这是一款用于预测遗传变异如何影响特定细胞类型和状态的人工智能模型。正如The Verge报道的那样，这项开发成果旨在让研究人员更详细地了解DNA变化与疾病成因之间的联系。

对不同细胞的预测

人体中几乎所有细胞都拥有相同的DNA，但不同类型的细胞会激活或关闭不同的基因。这些模式也会随细胞状态而变化。因此，同一种遗传变异可能产生不同的影响，例如对心肌、皮肤或免疫系统细胞的影响。

AlphaGenome 2正是为考虑这类差异而创建的。该模型应能预测遗传变异对特定细胞及其状态的后果，并可能发现与疾病相关、而在更广泛的基因组模型中可能未被注意到的影响。

来自1亿个细胞的数据

AlphaGenome 2的训练使用了来自68种组织的超过1亿份单细胞图谱。DeepMind表示，该模型发现的能够改变细胞中基因表达的变异数量，几乎是该公司此前领先模型的两倍。

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Google DeepMind研究员亚当·盖奥索表示，关键成果是将人类遗传学数据与细胞生物学相结合。这可能帮助研究人员更详细地研究在大型人群中发现的遗传变异，并将其在细胞层面的影响与疾病联系起来。

DeepMind基因组学负责人日加·阿夫塞茨指出，这种细致程度对药物开发十分重要，因为药物针对的是特定蛋白质和细胞类型。与此同时，这一新模型比其前身AlphaGenome需要更多计算资源，因此目前尚不能取代后者。

Google正通过AlphaGenome API向非商业研究开放AlphaGenome 2。对于商业研究人员，该公司已推出有限的私人访问权限。

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